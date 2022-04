Una serata da incubo per Iemmello: Tentata aggressione in campo e minacce di morte per l’ex giocatore della Fiorentina. VIDEO

Momenti davvero difficili vissuti ieri sera dall’ex giocatore della Fiorentina, Pietro Iemmello. Il prodotto del settore giovanile viola, ora milita nel Catanzaro che nel posticipo del campionato di Serie C era impegnato a Foggia.

Il giocatore, che ha militato anche nel club pugliese nel corso della sua carriera, è stato preso di mira dai suoi ex tifosi. Uno di questi è entrato pure in campo per cercare di saltargli addosso e dopo essere stato bloccato ha pure mimato il gesto del taglio della gola.

Da quel momento in poi è successo di tutto. Iemmello non è riuscito a calciare il rigore che stava per battere prima dell’aggressione. E’ stato preso di mira, braccato, costretto a uscire dal campo ed ha rischiato di essere aggredito anche in panchina da alcuni facinorosi.

Per la cronaca l’incontro è terminato per 6-2 a favore del Catanzaro (doppietta dell’ex gigliato), ma il risultato passa davvero in secondo piano rispetto a tutto quello che è successo.