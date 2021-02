Dopo Roma, Parma e Fiorentina, anche lo Spezia diventerà di proprietà americana. Secondo quanto riportato da Sky Sport infatti, mercoledì 10 febbraio a Milano è fissato il giorno del closing con le firme per il passaggio della società ligure da Gabriele Volpi al fondo MSD, con figura di riferimento in Robert Platek. L’operazione si chiuderà per una cifra intorno ai 23/24 milioni di euro. Per il momento è confermato tutto lo staff tecnico della squadra bianconera.

0 0 vote Article Rating