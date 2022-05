Una sessione fondamentale per le ambizioni della Fiorentina: ecco le date del calciomercato 2022/23

Il Consiglio Federale ha votato e stabilito quali saranno le date delle prossime sessioni di calciomercato. Per quanto riguarda quella estiva, partirà venerdì 1 luglio e finirà giovedì 1 settembre. Anche quest’anno dunque il campionato di Serie A comincerà col mercato ancora in corso, a maggior ragione visto che la prima giornata è fissata per il 14 agosto causa Mondiali.

Il mercato invernale invece si svolgerà da lunedì 2 gennaio a martedì 31 gennaio 2023. Le date restano quindi tutto sommato simili all’anno scorso, nonostante una stagione che sarà inevitabilmente anomala con i Mondiali che interromperanno momentaneamente i campionati.