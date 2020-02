Una settimana calda all’insegna…del politically correct

Risposte pronte, nervosismo, fino alle offese. Quel che ormai è appurato è che tra Firenze e Gasperini non corre certo buon sangue. Che clima ci sarà al Franchi tra poche ore? Sulla Firenze-Bergamo la settimana è stata all’insegna del politically correct. A partire dai sindaci, Nardella e Gori continuando con la telefonata tra Joe Barone e Antonio Percassi, per finire con Iachini che incensa Gasperini. Su una cosa i fiorentini e il tecnico nerazzurro sono d’accordo: l’uso sbaglato del Var. Sarà un match delicato anche per l’arbitro Mariani, al centro dell’attenzioni dopo le lamentele viola di una settimana fa.