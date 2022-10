Una settimana per cancellare la “Fiorentina che non reagisce”: un trend nuovo che può rilanciare la squadra viola

Prima il gol di Kouame a Lecce, poi la doppia rimonta in casa con l’Inter, quindi quella di giovedì contro il Basaksehir: dopo tre indizi siamo giunti alla prova, quella caratteriale quantomeno che ha visto la Fiorentina rimontare da situazioni di svantaggio in tre gare di fila. Lo aveva fatto in questa stagione anche contro la Juve in casa, mentre nella passata il fenomeno si era visto 8 volte tra campionato e Coppa Italia ed era considerato tra i talloni d’Achille della squadra viola. L’incapacità di reagire, di scacciare le difficoltà se una partita nasce male e la sensazione di gara finita in caso di segnatura avversaria: tutti elementi che in qualche modo la, pur in difficoltà, Fiorentina edizione 2022/23 sta provando a mettere da parte e non c’è forse gas migliore di quello che ti offre una rimonta. Della serie: se non posso controllare le partite dall’inizio, almeno le rimetto in piedi nei 90 minuti. Tra i segnali che si possono scorgere, alla ricerca disperata di continuità, c’è anche questo.