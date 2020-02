Una sfida da non sbagliare per nulla al mondo

Quella di sabato contro l’Atalanta è una partita da non sbagliare. Per tutti. Squadra, allenatore e tifosi. La sfida alla Dea, infatti, nasconde tante insidie.

In primis quelle del gioco, in quanto, la squadra bergamasca ha sempre dimostrato di essere una brutta gatta da pelare ed è in una crescita netta dopo l’esclusione dalla Coppa Italia.

Una esclusione, arrivata proprio a Firenze, e la partita di Sabato è una vera e propria rivincita a quella Fiorentina che tanto osò fare.

In seconda battuta, ci saranno difficoltà oggettive per il quieto vivere. Lo stadio sarà praticamente pieno e potrebbe crearsi un effetto Gasperini 2.0. Ovvero delle offese verso il tecnico atalantino che, poi, porteranno ai consueti epiteti nei confronti del tifo fiorentino anche se questi vengono pronunciati da alcuni cani sciolti.

La partita di sabato è da non sbagliare, in nessun ambito. Ci vuole pazienza, serenità e spirito di gruppo. Sia in campo che fuori. Servono i tre punti e l’Atalanta è già stata battuta una volta, quindi perchè non farlo due?