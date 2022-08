Una sfida nella sfida: Jovic contro Osimhen, difese avvertite

Sarà sfida nella sfida quella tra Jovic e Osimhen in Fiorentina-Napoli in programma questa sera. L’attaccate azzurro ha già messo a segno due reti contro Verona e Monza, supportato dalla sorpresa georgiana Kvaratskhelia. Per il serbo della Fiorentina, il gol è arrivato nella gara d’esordio contro la Cremonese, siglando il momentaneo 2-1.

L’attaccante ex Real Madrid deve trovare la continuità che ha perso proprio con la camiseta dei Blancos. Contro l’Empoli tanta rabbia dopo la sostituzione di mister Italiano per non aver inciso nel pareggio del Castellani. Stasera un’occasione d’oro per ritrovare il gol. Difese avvertite, da una parte e dall’altra.