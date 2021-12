Una sfida nella sfida: protagonisti in campo, chiacchieratissimi sul mercato. E la Fiorentina per Scamacca è pronta a farsi avanti concretamente

Oggi Fiorentina-Sassuolo, in campo alle 12.30 al Franchi. Una sfida nella sfida sarà quella dei due giovanissimi attaccanti delle due squadre: Dusan Vlahovic e Gianluca Scamacca. Protagonisti i campo, chiacchieratissimi sul mercato. Per i due infatti il futuro sembra non vedere né Firenze né Sassuolo, con i grandi top club europei che seguono il serbo e molte squadre italiane (tra cui quella viola) seguono il classe 1999 neroverde.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport la società gigliata sarebbe pronta a mettere sul piatto una cifra intorno ai 30-35 milioni. Oggi però è Fiorentina-Sassuolo, e la parola spetta al campo.