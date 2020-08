Una sfortunata deviazione di Savic condanna l’Atletico Madrid. Il Lipsia vola in semifinale di Champions League

Uno splendido Lipsia accede alla semifinale della Champions League, dopo una sfida tirata contro l’Atletico Madrid di Diego Simeone. Al Josè Alvalade di Lisbona va in scena una partita equilibrata, fisica e molto tattica. La squadra di Nagelsmann ottiene meritatamente la vittoria per 2-1, grazie alle reti dello spagnolo Dani Olmo e dello statunitense Adams, subentrato nel secondo tempo. Entrambe le reti sono arrivate a coronamento di due meravigliose azioni della squadra del colosso Red Bull. In mezzo, il momentaneo pareggio su calcio di rigore del talento portoghese Joao Felix, classe ’99 di talento cristallino.

Sulla rete del 2-1 del Lipsia, decisiva la deviazione dell’ex difensore della Fiorentina Stefan Savic, che spiazza Oblak, condannando alla sconfitta la propria squadra dopo una stoica prova difensiva. Nel primo tempo il classe ’91 aveva subito un durissimo scontro di gioco con l’austriaco Laimer, ricevendo anche punti di sutura e una vistosa fasciatura. La squadra sassone passa il turno con pieno merito, al termine di una partita in cui ha imposto la propria splendida organizzazione. Per i tedeschi si tratta della prima semifinale di Champions League della propria giovane storia. Ora il Lipsia affronterà in semifinale il Paris Saint-Germain, in un confronto che si preannuncia a viso aperto e ricca di spettacolo e talento.