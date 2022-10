Una sgradita sorpresa per la Fiorentina. Tre defezioni dell’ultimo momento che riducono sensibilmente la rosa dei giocatori a disposizione di Italiano.

La squadra è partita per Lecce senza il portiere Gollini (lombalgia, stesso motivo di Sottil), il centrocampista Maleh (affaticamento muscolare) e il difensore Ranieri per motivi non meglio precisati.

Tre KO che fanno venire meno alcune alternativa ma che, almeno questa è una magra consolazione, non vanno ad incidere su quella che sarà la formazione titolare viola che vedremo stasera, anche perché nessuno di questi sarebbe partito titolare.

Una stagione sicuramente impegnativa quella che sta vivendo la Fiorentina e dove gli imprevisti sembrano essere dietro l’angolo.