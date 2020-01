Una ‘sorpresa’ in SERBO in attacco?

Non due nomi a caso, chiaramente. I nomi di Chiesa e Vlahovic che secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, insieme dovrebbero andare a comporre la coppia d’attacco con Cutrone all’inizio in panchina e pronto ad entrare per aumentare il peso specifico del reparto. Dovrebbero. Non è una certezza che tale può esserlo solo se l’annuncia Iachini e questo non è successo, ma è comunque l’indicazione dall’allenamento di ieri sul terreno del Franchi in un contesto di prove assortite e varie: è tuttavia un indizio importante che non può non essere considerato. Quindi, ci sta di vedere Chiesa e Vlahovic là davanti nel segno del 3-5-2 che è il modulo di riferimento e che comunque è modificabile già durante la gara, con o senza Cutrone in più.