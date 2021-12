“Una sostituzione figlia dell’ultimo KO” Italiano e la voglia di non perdere

Il primo pareggio del campionato può essere visto come un segnale di crescita per la Fiorentina. “Voglia di non perdere”, così l’ha chiamata il tecnico gigliato, Vincenzo Italiano.

La sua squadra proprio ha voluto non perdere dopo essere riuscita a rimontare un doppio svantaggio ed essere rimasta in dieci nel suo momento migliore. E nei calcoli del finale c’è anche la sostituzione di Vlahovic. In quella sostituzione, l’allenatore ha pensato a Empoli, all’ultimo k.o. Una chiave di lettura dell’accaduto che dà stamani La Gazzetta dello Sport.

Insomma è un punto che fa classifica e che porta la squadra ad appaiarsi a Roma e Juventus.