Una speranza che per Odriozola resta soltanto flebile, sempre che il Real Madrid non lo liquidi rapidamente

Il feeling con Firenze e la Fiorentina è scattato in cinque minuti ma dopo una stagione il rapporto sembra destinato a interrompersi: Odriozola e la società viola dovrebbero proseguire su strade separate, anche a giudicare dalle ambizioni del terzino. La parola “fine” però ancora non c’è e secondo La Gazzetta dello Sport qualche chance resta ancora: ad aumentarle potrebbe essere proprio il Real Madrid, qualora gli comunicasse la volontà di non puntare su di lui.

In tal caso, la Fiorentina per lui è diventata seconda casa e potrebbe tornare decisamente di moda: certo, i costi restano proibitivi, se non altro quello del cartellino. La partita sembra quasi impossibile da giocare ma non è forse ancora chiusa del tutto.