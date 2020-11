Una spesa inaspettata per il Flamengo: il club brasiliano deve sistemare le casse per acquistare Pedro

Prosegue la trattativa tra Fiorentina e Flamengo per l’attaccante Pedro. I rossoneri sono seriamente intenzionati ad acquistarlo a titolo definitivo, ma un recente cambiamento all’interno del Club li ha chiamati a riorganizzare i piani. Il Flamengo ha infatti appena licenziato l’allenatore Domenec Torrent, sostituendolo con Rogerio Ceni. El Paìs parla dunque dunque di una necessità di sistemare le finanze per il Flamengo, che dovrà pagare l’esonero dell’allenatore. Il tutto per riuscire comunque, nonostante questa spesa aggiuntiva, ad acquistare definitivamente Pedro.

