Una squadra di Serie B su Ranieri. Se partisse il giovane azzurrino pronto un rinforzo d’esperienza…

Come leggiamo su tuttosalernitana.com continua la ricerca di rinforzi della Salernitana, che sarebbe interessata al difensore della Fiorentina Luca Ranieri. L’azzurrino, classe 1999, di cui si parla molto bene, potrebbe essere utile alla causa di Fabrizio Castori. Il difensore ligure ritornato a Firenze, è in attesa di capire quale sarà il suo futuro. In ottica granata, la Fiorentina sembrerebbe favorevole per un prestito di un anno del suo giovane calciatore. Il difensore così continuerebbe a fare esperienza in un’importante piazza di B come Salerno.

Nel caso in cui Ranieri lasciasse libera una casella nel reparto difensivo viola, ecco che ritorna in auge il nome di Daniele Rugani in uscita da Torino: la Juventus forza la partenza di un giocatore mai davvero dentro al progetto tecnico di Sarri, che con Pirlo rischia di trovare ancora meno spazio col recupero a pieno regime di Demiral e Chiellini. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il classe ’94 sarebbe disposto a ricoprire il ruolo di quinto centrale pur di non lasciare i colori bianconeri e avrebbe rifiutato diverse offerte. La Fiorentina però lo segue da tempo. Il difensore centrale, per profilo e età, potrebbe essere un profilo ideale per la formazione di Iachini.