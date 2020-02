Una squadra ostica che subisce pochi gol. Ma per la Fiorentina è un match point troppo importante per essere sprecato

Nove clean sheet stagionali, solo due gol subiti nelle ultime due partite e una generale capacità di mantenere il vantaggio quando acquisito. Questo le caratteristiche dell’Udinese, prossima avversaria della Fiorentina in campionato. Che i friulani siano una squadra insidiosa, comunque, i viola lo sapevano già, fosse solo per l’esperienza dell’andata. Una squadra che si chiude e concede pochissimo, alla quale è veramente difficile segnare. Non a caso un girone fa solo un colpo di testa di Milenkovic riuscì a superare Musso, tra l’altro uno dei portieri più in forma del campionato. Con queste premesse e consapevolezza la Fiorentina di Iachini si appresta dunque ad affrontare l’Udinese, in una Dacia Arena deserta salvo sorprese. E come contro la Sampdoria, si tratta inevitabilmente di uno scontro salvezza che per i viola ha il sapore di un match point. Vincere significherebbe infatti andare a +5 proprio sull’Udinese, e virtualmente a +10 sul terz’ultimo posto. Ovvero, se non con la salvezza in tasca, quantomeno con un piede e mezzo nella prossima Serie A.