Una stagione con più dubbi che certezze: Dalbert e una conferma che ad oggi lascerebbe perplessi

Con un piede in viola e l’altro in nerazzurro, precisamente all’Inter. Dalbert a fine stagione dovrebbe far ritorno a Milano, sponda interista appunto, vista la scadenza del prestito secco. In ballo però c’è anche il futuro di Cristiano Biraghi che a Milano è arrivato con un prestito con diritto di riscatto. Ancora dubbi sul da farsi di entrambe le società, pochi dubbi invece sul rendimento di Dalbert che dopo un inizio convincente, è nettamente calato sul finale di stagione. Una possibile conferma lo avvicinerebbe a una maglia da titolare il prossimo anno con più dubbi che certezze, visto il suo rendimento complessivo in Serie A anche con la maglia nerazzurra. Indietro nelle gerarchie c’è Lorenzo Venuti, ottima alternativa ma di certo non un terzino sinistro di prima fascia. Un nodo da sciogliere per la Fiorentina nel prossimo mercato, anche se una possibile conferma del brasiliano lascerebbe più di qualche perplessità.

