Una stagione intensa e un futuro già scritto

L’esterno offensivo della Fiorentina, Riccardo Sottil, dopo aver disputato un ottimo precampionato estivo e essere partito alla grande nelle prime giornate, non è riuscito ad imporsi e il minutaggio per lui è sempre stato esiguo.

Da segnalare c’è stato sicuramente il suo impegno ed il suo adattarsi spesso ad un ruolo per lui molto lontano dalle sue caratteristiche, ossia quello di quinto a destra nel 3-5-2 di Vincenzo Montella, e anche la sua “bizza” contro il Cittadella per la sostituzione nel primo tempo (coi viola in dieci e sempre con il tecnico campano in panchina), a dimostrazione che il carattere, seppur spigoloso, c’è.

In uno schieramento offensivo che vedrà il ritorno di Ribery e l’inserimento di Kouame, lo spazio per Sottil si riduce enormemente e una stagione in prestito non può che fargli bene per crescere, maturare e dimostrare il proprio valore: in attesa di vedere come si concluderà intanto quella della Fiorentina.