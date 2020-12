Una sterile discussione sull’unica certezza di questa Fiorentina

C’è un ritornello che negli ultimi mesi si sente spesso ogni qualvolta Terracciano è chiamato a difendere la porta della Fiorentina al posto di Dragowski. Non sono infatti pochi i tifosi viola che preferirebbero lui al portiere polacco anche per il posto in campionato. Nella realtà la Fiorentina si trova attualmente al quartultimo posto in campionato e l’unica sicurezza di questa squadra sono i due portieri. Da quando è tornato a Firenze dopo il prestito all’Empoli Dragowski ha dimostrato con i fatti di poter essere un titolare su cui puntare per questa squadra, salvando in tante occasioni la faccia di una difesa che molto spesso non fa il suo dovere (Caceres docet).

Non si può negare che con Terracciano in campo i numeri della Fiorentina siano molto buoni, ma non si può neanche dire che il problema di questa squadra siano i portieri anzi, sono semmai un punto di forza. Una polemica sterile destinata a rimanere tale finché il campo continuerà a dare ragione a Bartłomiej e Pietro.