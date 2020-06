Una strategia ancora tutta da scoprire

Ottanta milioni. La cifra chiesta da Rocco Commisso per Federico Chiesa. L’attuale richiesta del presidente viola però ha lasciato spiazzati in molti, a partire dalla Juventus che non si aspettava un simile prezzo. I bianconeri al momento sembrano aver fatto un passo indietro e, visto anche il periodo economico non di certo splendido per le società, sembra difficile pensare che ci possa essere una squadra disposta a pagare quella cifra per Chiesa. Vero è che quello del talento viola è uno dei nomi più ricercati sul mercato italiano e estero, ma il suo recente rendimento con la maglia viola non ha contribuito ad alzare di molto il suo prezzo di mercato. Rimane quindi da capire quale è la strategia adottata dalla società viola per Chiesa: la richiesta rimarrà intatta blindando di fatto il calciatore o le pretese potrebbero essere abbassate per un’eventuale cessione? In quest’ultimo caso Commisso non sembra intenzionato a stravolgere la sua richiesta al ribasso.

Interessante vedere anche che la richiesta fatta da Commisso corrisponde al doppio della cifra record incassata dalla Fiorentina in tutta la sua storia per una cessione. Il primato attualmente lo detiene la cessione di Rui Costa al Milan nel 2001 per una cifra di poco superiore ai 40 milioni di euro.