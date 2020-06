Una tentazione fortissima

Stadio scrive come domani contro il Brescia Franck Ribery ci sarà comunque, titolare o no. La decisione se scendere in campo dal primo minuto avverrà nelle ore prima del match con un summit tra Iachini e il francese, che non gioca da novembre ma da giorni trascina la Fiorentina: i compagni lo aspettano, il tecnico non vuole rischi ma è tentato perchè FR7 conosce il proprio corpo e ha smaltito tutti i carichi di lavoro svolti in queste settimane.

