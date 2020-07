Una viola tendente al giallo rosso?

La smentita è arrivata puntuale, ma non è bastata a placare le voci che continuano ad accavallarsi riguardo ad un possibile approdo di Daniele De Rossi sulla panchina della Fiorentina. Anche perché DDR ha un ottimo rapporto con quel Radja Nainggolan che da tempo è in cima alla lista dei desideri per il centrocampo gigliato, e che con De Rossi formava una gran coppia in giallorosso. Per non parlare poi di Spinazzola e Florenzi, altri due possibili colpi per la prossima stagione, che sarebbero incentivati da una leggenda romanista alla loro guida; ma anche degli ex Roma come Pradè, Aquilani, Galloppa e Pengue. Prima si conoscerà il nome del nuovo allenatore, prima si capirà la direzione che prenderà il mercato. Anche perché non sono tramontati i nomi dei vari Spalletti, Emery, Blanc e compagnia…Lo scrive La Nazione.

