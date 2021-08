Una vittoria che fa felice Martinez Quarta e una delusione per l’Italia

La nazionale italiana di pallavolo maschile è stata battuta ai quarti di finale del torneo olimpico dall’Argentina. Una gara che si è risolta al tie break a favore della selezione albiceleste che dunque ha vinto per 3-2.

Tra quelli che hanno seguito questo match in TV c’era anche il difensore della Fiorentina, Lucas Martinez Quarta (ancora in quarantena dopo essere tornato dal proprio paese) che si è lasciato andare sui social prontamente ad un “Vamos Argentina (andiamo Argentina)” per festeggiare questo evento.

Adesso l’Argentina è in semifinale e lotterà per portare a casa una medaglia.