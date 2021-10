Una vittoria per la classifica e per il… calciomercato!

Il calciomercato che la Fiorentina si troverà ad affrontare a gennaio sarà uno dei più importanti degli ultimi anni. Arrivarci con una classifica importante significherebbe dare una spinta a quelli che potrebbero essere gli investimenti della società viola per la seconda parte del campionato e per il futuro. Una classifica che serve ricominciare a scalare già da oggi pomeriggio contro lo Spezia, staccando squadre come la Juventus e l’Hellas Verona per portarsi a ridosso della zona Europa.

Un mercato che dovrà rivedere la Fiorentina soprattutto in attacco, dove Vlahovic è l’unico punto fermo soprattutto come punta centrale. Oggi pomeriggio addirittura l’unico per la partita contro lo Spezia. Adesso però c’è da vincere in campo, senza se e senza ma. Soprattutto in partite come oggi. A scriverlo è La Nazione.