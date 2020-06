La fidanzata del difensore della Fiorentina Lorenzo Venuti, ovvero Augusta Iezzi ha consigliato il Sindaco Dario Nardella sui propri social. Infatti, ieri il Sindaco ha reso annunciato su Instagram la nuova corsia ciclabile in via Foggini e il suo Piano Bartali. La fidanzata di Venuti ha precisato sul tema: “Basta non diminuire i parcheggi che già non ce ne sono”

Un auspicio, quello della Iezzi che vedremo se sarà ascoltato.