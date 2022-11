Una ZTL Viola per vivere con meno ansia le partite della Fiorentina. Come potrebbe cambiare la situazione intorno allo stadio

Una Ztl “viola” che permetta ai residenti di Campo di Marte di vivere con meno ansia le partite della Fiorentina, i concerti e i grandi eventi del quartiere. In più anche una proposta per ripensare la linea della tramvia passando per viale Paoli e non viale Malta. Queste le idee che arrivano dai cittadini del Q2 di Firenze che vengono portate alla luce da La Repubblica.

Ma se sulla tramvia rimane una certa distanza tra Comune e Quartiere, si registra invece una convergenza tra i desiderata del quartiere e il parere del comune sull’idea di Ztl “viola” da realizzare intorno allo stadio quando la Fiorentina giocherà in casa e utilizzabile anche in occasione di concerti, mercati e eventi.

Non appena verrà completato il parcheggio da 2500 posti in via Campo d’Arrigo potrebbe entrare in vigore una Ztl soft, limitata ai residenti vicino allo stadio, o intensa, allargata a tutta l’area di Campo di Marte. Chi arriverà da fuori in macchina potrà sostare soltanto nel parcheggio, altrimenti potrà sfruttare i mezzi pubblici, il motorino o la bicicletta per raggiungere lo stadio.