Un’agonia prolungata che limita il futuro

Tre punti contro il Bologna avrebbero regalato alla Fiorentina decisamente più tranquillità in ottica salvezza, proiettando la squadra di Iachini a 37 punti, ben lontana dal terzultimo posto. Come sottolinea Calciomercato.com, Le prossime quattro giornate metto i viola davanti ad avversari tosti, Lazio e Napoli in casa, Cagliari e Crotone in trasferta. Eccezion fatta per la trasferta in terra calabrese, i viola avranno non poche difficoltà ad acciuffare la salvezza e dovranno sperare che le antagoniste non aumentino i giri. Questo continuare a prolungare l’agonia sta anche limitando il lavoro di chi dovrà costruire la squadra del futuro, con la società intenta ad aspettare il verdetto del campionato.