Un’altra casella delle panchine della serie A sta per essere riempita: Ecco chi sarà il tecnico del Genoa

E’ praticamente tutto deciso. Il nome dell’allenatore del Genoa per la stagione 2020/2021 sarà Rolando Maran. In serata, come riportato dai colleghi di SKY Sport, sarà in città per la firma e quindi si insedierà a capo della squadra rossoblu. Intanto i giocatori, come riportato ieri, hanno effettuato i test sierologici e i tamponi risultati tutti negativi. Maran si è liberato dal Cagliari, società dalla quale era stato sollevato dall’incarico il 3 marzo 2020 scorso, dopo undici gare senza vittorie nonostante un avvio molto interessante che aveva portato la squadra sarda addirittura a sedersi sulla quarta posizione.

0 0 vote Article Rating