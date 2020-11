Un’altra chance per Pedro con la Fiorentina? Una riflessione che è impossibile non fare

Si parla molto della questione attaccanti in casa Fiorentina e in virtù della situazione che si è venuta a creare con il Flamengo, è impossibile non fare, ed è altrettanto impossibile che non venga fatta all’interno della società, una riflessione su Pedro.

Il club viola aveva ceduto il giocatore in Brasile ad inizio 2020, dopo pochi mesi passati in riva all’Arno. I dirigenti gigliati hanno sostenuto fin da subito l’esistenza del riscatto obbligatorio a seguito del prestito del giocatore, ma nel corso degli ultimi mesi ci siamo trovati davanti a manfrine di ogni tipo provenienti da Rio de Janeiro. La situazione economica che si è venuta a creare a seguito della diffusione del Covid ha costretto molti a rivedere le proprie strategie economiche. Per questo si è parlato di ridiscussione per il prestito, di nuove condizioni da cercare ecc…Sta di fatto che il centravanti è pur sempre di proprietà della Fiorentina.

Da qui la domanda delle domande: può la società viola concedere una seconda chance a questo giocatore? In linea teorica è assolutamente possibile, salvo che per davvero il Flamengo, in qualche maniera non trovi i soldi per il riscatto. Sono in molti a sostenere il fatto che Pedro segni tanto nel paese sudamericano perché le difese sono più allegre e perforabili rispetto a quelle che troverebbe in Europa. Ed è un discorso che, almeno in parte, regge. Però è anche vero che stiamo parlando di un giocatore con indubbie qualità tecniche e anche fisiche. Uno di quelli che stava andando a giocare al Real Madrid prima di farsi seriamente male. E uno a cui non è stata data la benché minima possibilità di potersi ambientare nel nostro campionato. E ancora, questo tipo di attaccanti con Prandelli possono esplodere in maniera definitiva, come fece Toni nelle due stagioni che giocò a Firenze, proprio con il tecnico di Orzinuovi in panchina.

A ben vedere, davanti a tutti questi fattori, i margini per un ritorno ci sarebbero…a patto che tutte le parti in causa, Pedro, la Fiorentina, il Flamengo e lo stesso Prandelli, siano veramente d’accordo per un finale del genere.