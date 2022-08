Un’altra chance per Quarta o stavolta si cambia?

Ribadiamo un concetto: a meno di clamorosi miracoli la Fiorentina dovrà fare a meno di Igor anche per il match contro il Twente. Sarebbe già una grande sorpresa vederlo tra i convocati e seduto in panchina nell’incontro dei preliminari di Conference League.

Detto questo è tempo di scelte per Italiano. Con chi sostituire il brasiliano? Dare un’altra chance a Quarta, che all’esordio in campionato (ma anche nelle amichevoli estive) è stato tutt’altro che irreprensibile, oppure cambiare e dare fiducia a Nastasic? Perché le vere alternative a disposizione sono queste, credendo che non ci sia né tempo né voglia per adattare qualcun altro al ruolo.

Chiunque venga scelto, dovrà essere supportato da Milenkovic che deve diventare a questo punto un leader del reparto arretrato e non solo l’elemento di maggior affidamento.