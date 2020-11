Un’altra partita finisce senza nemmeno iniziare: l’Empoli vola agli ottavi di Coppa Italia

Tra qualche minuto, precisamente alle 14.30, al Castellani di Empoli sarebbe dovuta andare in scena Empoli-Brescia, una delle quattro sfide di Coppa Italia i programma per oggi insieme a Udinese-Fiorentina. Usiamo il condizionale passato perchè di fatto la partita non si disputerà, visto che la formazione lombarda non è partita per la trasferta a causa di quattro positività all’interno del gruppo squadra e per evitare lo scatenarsi un vero e proprio focolaio. L’arbitro aspetterà le 15.15 per poi decretare ufficialmente la fine della partita. Sarà quasi certamente un 3-0 a tavolino per l’Empoli, che negli ottavi di Coppa Italia affronterà il Napoli. Dopo Juventus-Napoli, la storia si ripete in Toscana…

