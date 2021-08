Un’altra stagione in Serie B per Gori: l’attaccante è a un passo dal Cosenza, i dettagli

Si prospetta un’altra stagione in Serie B per Gabriele Gori. L’attaccante di proprietà della Fiorentina, che ha partecipato al ritiro di Moena e alle amichevoli di questi giorni, è a un passo dall’approdo al Cosenza, prossimo avversario viola in Coppa Italia.

La formula sarà quella del prestito secco, con una serie di premi di valorizzazione. La prossima estate, dunque, Gori tornerà di nuovo alla Fiorentina nella speranza che lo faccia con più esperienza e minuti nelle gambe. L’ufficialità potrebbe arrivare già domani.