Un’altra suggestione per gli esterni? La valutazione della Roma su Under ma per la Fiorentina non è una priorità

Nel reparto esterni della Fiorentina ci sarà forse un secondo acquisto, dopo quello di Nico Gonzalez considerate anche le posizioni instabili di Ribery e Callejon. La Gazzetta dello Sport parla di Under, in prestito al Leicester in questa stagione ma di proprietà della Roma: i giallorossi vorrebbero venderlo e la valutazione è intorno ai 15 milioni di euro. Per la società viola però non è una priorità anche perché si tratta di un mancino, proprio come l’argentino appena acquistato: sul turco c’è invece l’Eintracht.