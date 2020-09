Un’arma in più targata Made in Fiorentina

L’anno scorso 18 presenze totali, con un filotto di sei gare giocate consecutivamente al termine del campionato. Iachini crede in lui e si vede. Lorenzo Venuti, terzino destro Made in Fiorentina, ha fatto vedere buone cose in maglia viola e la sua conferma in rosa lo dimostra. Nelle gerarchie secondo a Pol Lirola, anche se nel 3-5-2 di Iachini, con l’attacco al completo, il posto a destra è quasi d’obbligo di Federico Chiesa. Terzino dotato di grande corsa e spinta, all’occorrenza utilizzabile anche a tutta fascia. Nato e cresciuto con la maglia viola addosso, Venuti si potrebbe rivelare una bella arma per Iachini da inserire a partita in corso.

0 0 vote Article Rating