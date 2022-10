Fiorentina in campo per l’allenamento di rifinitura in vista della partita di Conference League contro gli Hearts. Due sole assenze nella squadra di Italiano: Sottil, che quindi non verrà convocato nemmeno per questo incontro e il lungodegente Castrovilli, entrambi in palestra.

In campo era presente anche una rappresentanza societaria importante, a cominciare dal presidente Commisso, per giungere a Pradè e Burdisso.