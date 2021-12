Un’assenza pesante per il Bologna contro la Fiorentina. Mihajlovic: “Con l’infortunio di Arnautovic non abbiamo una prima punta”

Infortunio riportato dall’attaccante del Bologna, Marko Arnautovic. In attesa del risultato degli esami, l’allenatore rossoblu, Sinisa Mihajlovic, lo ha praticamente già escluso per la gara con la Fiorentina di domenica prossima.

“Con l’infortunio di Arnautovic non abbiamo una prima punta e a centrocampo non abbiamo cambi. Sarà dura. Marko farà gli esami, ma non sono ottimista”. Un’assenza indubbiamente pesante per gli emiliani.