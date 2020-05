Un’attesa durata 169 giorni e un nastro che si sta riavvolgendo

La stella della Fiorentina, Franck Ribery, dalla Germania, ha lavorato a testa bassa per farsi trovare pronto nel momento in cui ricominceranno gli allenamenti di gruppo. Si è allenato in piscina, con gli elastici, con la palla medica e facendo circuiti con un preparatore atletico di fiducia e con le schede dello staff viola: ha già messo sufficiente benzina nelle gambe, ora aspetta di ritrovare il pallone 169 giorni dopo la partita del suo infortunio, contro il Lecce. Nonostante i due tamponi negativi, il francese deve fare ancora qualche giorno di quarantena (così impone, per ora, l’ufficio igiene toscano) e poi tornerà a disposizione di Iachini che lo aspetta a braccia aperte. A riportarlo è Stadio.