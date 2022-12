Under 17, Fiorentina corsara a Sassuolo: tre punti per guardare da vicino alla zona playoff

Successo esterno per la Fiorentina di Daniele Galloppa, uscita vittoriosa e con tre punti dal campo del Mapei Center di Sassuolo. Gli Under 17 Viola hanno strappato un importantissimo 2-1 per restare aggrappati al treno della zona playoff, adesso distante un solo punto.

A decidere il match è stato il bomber di categoria Rubino e Caprini; a poco è servita la rete neroverde di Petito. Con questo risultato, i ragazzi di Galloppa si confermano al quinto posto, a 23 punti, alle spalle di Genoa, Parma e Bologna, tutte a 24, a meno tre dalla Juventus capolista.