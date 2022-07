Undicimila abbonamenti in una settimana: l’effetto viola è partito fortissimo. Record possibile?

La Fiorentina chiama, i tifosi rispondono presente. La campagna abbonamenti, lanciata martedì scorso, procede spedita e i numeri sono già altissimi. Si capisce che l’entusiasmo è salito e non poco: la stessa Fiorentina, ormai due giorni fa, ha ringraziato pubblicamente i tifosi per la sottoscrizione di diecimila abbonamenti. Questo in neanche una settimana.

Ad oggi, la quota ha raggiunto gli undicimila circa, un numero che permette di pensare alle annate migliori. L’era Commisso ha come quota più alta (e finora unica, causa COVID-19) i 28mila abbonati della stagione 2019/2020. Non sono stati ancora raggiunti da nessuno i 32.620 della stagione 1996/97, ai tempi di Cecchi Gori. Intanto, Firenze sta dimostrando il grande amore per la Fiorentina, creando tutti i presupposti per infrangere ogni record.