Un’emergenza che potrebbe far cambiare finalmente idea a Iachini

Il reparto difensivo della Fiorentina in vista della partita di sabato contro il Parma è in piena emergenza. Con la squalifica di Martinez Quarta e con Pezzella ancora alle prese con l’infortunio alla caviglia, i possibili difensori schierabili da Iachini si contano fin troppo bene sulle dita di una mano.

In realtà il capitano viola a Roma era presente, ma è stato tenuto a riposo per evitare rientri affrettati. Così sarà molto probabilmente anche per la trasferta del Tardini, con un rientro che sarà dunque posticipato a dopo la sosta nazionali (ancora lavora a parte in allenamento). Rimangono quindi Milenkovic, Caceres e Igor per la difesa a 3. Gli ultimi due di certezze non ne hanno al momento date e schierare il trio difensivo senza possibili sostituiti sarebbe un grande azzardo (anche se visti i tempi, mai dire mai).

E così Iachini potrebbe finalmente, e per davvero, pensare al 4-3-3. In difesa la coppia centrale sarebbe formata da Milenkovic e Caceres, con Lirola e Biraghi costretti a un lavoro più difensivo di quello richiestogli fino ad adesso. Anche Amrabat in mediana, viste le sue caratteristiche farà sentire il suo peso in fase difensiva. Probabile dunque che sabato si veda per la prima volta dal 1’ minuto l’attacco a tre che in tanti si aspettavano da tempo: Callejon-Vlahovic-Ribery. Che sia davvero la volta buona?