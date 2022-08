Un’esortazione finalmente alla goduria, alla felicità e al positivismo. Una squadra che ci darà grandi soddisfazioni, come mai negli ultimi anni

Tifosi della Fiorentina, finalmente, dopo tanti anni, c’è davvero motivo per essere felici.

Essere felici e cercare la felicità nella vita dovrebbe essere un obiettivo di ciascun essere umano sulla terra.

Non vi voglio tediare con “roba” tecnica o di giocatori papabili che non arriveranno mai! Desidero parlare al vostro cuore.

Noi tifosi della Fiorentina, grazie ad una società criticata e ad una squadra esageratamente nel mirino, oggi siamo e dobbiamo essere felici! Finalmente il ritorno nelle coppe europee! “I migliori anni della nostra vita” passati a rincorrere una coppa, una qualsiasi, anche la coppa del nonno, ci danno tutto il diritto di esaltare questo momento.

Carissimi amici di una infinita passione comune, Italiano applica il turnover, come tutte le squadre del nostro paese che giocano tre tornei, l’unica differenza è che questa compagine non ha i giocatori adatti a vincere la Champions League, e questo comporta faticare molto, ma molto di più di altre squadre in determinate parti del campo di gioco.

Giocare inoltre, con atleti arrivati nelle ultime settimane, che non sono inseriti nei meccanismi tecnico tattici di Italiano comporta innumerevoli sbavature che rendono, alle volte, questa compagine, per alcuni tratti di partita in difficoltà.

Ma vi esorto ad essere “positivi”, non al Covid chiaramente, a godere di una squadra di calcio che pur giocando a sprazzi ci ha fatto vedere moltissimi tiri i porta, parati anche in maniera rocambolesca dai portieri avversari, che contro di noi si trasformano in giganti. Vi esorto a “godere”, in maniera letterale, delle svariate azioni da goal che il nostro attacco produce ogni partita.

Quando la fortuna, la virtù e le armi proprie prenderanno il sopravvento, questa squadra seppur ampliamente migliorabile, ci darà grandi soddisfazioni, come mai negli ultimi anni è accaduto.