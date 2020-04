Un’estate per tornare a sognare l’Europa. E se le premesse sono Belotti e Tonali…

Il mercato di gennaio ha regalato alla Fiorentina tante nuove sorprese, tra colpi per il futuro e grandi investimenti per il presente. Le indiscrezioni sulle operazioni di Pradè che sono uscite a calciomercato già chiuso, parlano di cifre ancora più importanti di quelle spese fino ad ora. Da Brescia infatti sembra essere stata rimandata al mittente un’offerta da 50 milioni per Tonali, mentre a Torino Cairo ha rifiutato 40 milioni per Belotti.

Tanti i soldi messi sul piatto dalla Fiorentina per offerte che i tifosi viola non hanno praticamente visto fare negli ultimi anni alla proprietà viola. Commisso sembra invece puntare davvero in alto e, se i tentativi per i grandi colpi invernali sono andati a vuoto, ci potrebbe aspettare un’estate davvero scoppiettante. I soldi che la Fiorentina voleva spendere rimangono attualmente una sorta di bonus Zebet nelle casse della società gigliata, pronti per essere usati da Pradè come casinocode.ch per sbloccare i grandi colpi del mercato che verrà.

Se Tonali e Belotti erano (e forse tuttora sono) gli obiettivi, il livello dei giocatori voluti (da Commisso in primis) sembra piuttosto chiaro. Le porte dell’immaginazione e dei sogni dei tifosi viola sono aperte, anche se già con Ribery quest’estate abbiamo capito che i sogni spesso possono diventare realtà.