Un’ex Viola segna e trascina la sua nazionale nella Nations League

Torna a far parlare di se l’ex attaccante di Fiorentina e Inter Stevan Jovetic, questa volta regalando magie sul campo da gioco. Il classe ’89 questo pomeriggio ha vestito la fascia di capitano della sua nazionale contro l’Azerbaigian nella terza giornata del Gruppo 1 della Lega C della Nations League. Il numero 10 porta in vantaggio subito al ‘9 il Montenegro con una perla dal limite dell’aria. L’ex viola è già a tre reti nella competizione europea e sta trascinando il Montenegro in testa al girone. A chiudere il match la rete al 72′ di Ivanovic: il risultato finale è 2-0 per i padroni di casa.

0 0 vote Article Rating