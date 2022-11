Un’inchiesta svela la speculazione sui giovani calciatori africani: tra questi anche un ex Fiorentina

Esiste un traffico di migranti nel mondo del calcio: un giro di procuratori senza scrupoli che, aggirando tutte le regole, attira in Europa giovani africani vendendogli la speranza di calcare i campi della Serie A. Per i pochi che riescono a sfondare nel calcio che conta, sono tantissimi quelli lasciati a loro stessi. Così FanPage apre la sua inchiesta condotta sui minorenni che dall’Africa ogni anno attraversano il Mediterraneo con l’inganno: tra questi, figura anche l’ex attaccante della Fiorentina, Khouma El Babacar.

A tenere le fila di questo traffico sono dei sedicenti procuratori che, dopo aver intascato i soldi delle famiglie, abbandonano i baby calciatori a loro stessi. In Italia tra i protagonisti di questo mercato c’è Sidy Fall, un procuratore senegalese che possiede un’accademia di calcio in Senegal. Lo stesso ad aver portato Babacar a 16 anni in Italia, dopo averlo scoperto nel suo paese d’origine.

Qui sotto trovate il link al video completo dell’intervista:

