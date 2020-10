Un’incredibile girandola di rigori sorride a Pioli e al Milan

Succede di tutto nel play off di Europa League tra Rio Ave e il Milan dell’ex tecnico della Fiorentina Stefano Pioli. I rossoneri passano in vantaggio al 52′ con Saelemakers, i portoghesi pareggiano i conti venti minuti dopo con Geraldes. Al 91′ il Rio Ave torna in vantaggio sul Milan ma i rossoneri pareggiano nuovamente i conti con Calhanoglu grazie ad un penalty a supplementari “scaduti”. Una girandola di rigori pazza e “infinita” porta la squadra di Pioli a gioire per il passaggio del turno con l’incredibile risultato di 9 a 8.

