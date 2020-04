Un’iniziativa che parte da New York e che coinvolge anche 10 club italiani tra cui la Fiorentina

L’iniziativa che riporta il Corrieredellosport.it ha un nome: “New York Kicks Coronavirus”. New York prende a calci il virus. Obiettivo: raccogliere donazioni per pagare le cure ai contagiati che non possono permettersi la polizza sanitaria. L’iniziativa è partita dai club dei tifosi di trentaquattro club di calcio, quelli che formano le comunità più calde e colorate di Manhattan, quelli che fino a pochi mesi fa si ritrovavano nei pub, nei circoli, in casa, per seguire le partite, tifare, soffrire, gioire davanti a uno schermo e abbracciarsi, gesto di questi tempi altamente vietato.

Ma che non sono restati con le mani in mano: così hanno deciso di fare qualcosa per aiutare i più deboli, andando oltre i colori. Anzi, unendoli tutti in una sola partita: quella per sconfiggere il coronavirus, che solo nello stato di New York ha provocato oltre quattromila morti e contagiato più di 130 mila persone. Così è nata questa raccolta fondi, con offerta libera, sulla piattaforma gofundme.com. I soldi andranno interamente al Nyc Health + Hospitals, il più grande servizio sanitario pubblico di tutti gli Usa. In questa sfida nel segno della solidarietà concreta ci sono moltissimi tifosi italiani, ancora una volta pronti a dare una mano, quelli del Lazio e del Roma club, e con loro quelli di Juventus, Milan, Sampdoria, Genoa, Inter, Napoli, Verona, Fiorentina e i pugliesi del Molamerica. Ma in questa super squadra planetaria di tifosi che vivono a New York e nelle vicinanze ci sono anche quelli dell’Atletico Madrid, Barcellona, Betis Siviglia, Valencia, Bayern Monaco, Eintracht Francoforte, St. Pauli, Psg, Lione, Liverpool, West Ham, Aston Villa, Chelsea, Blackburn Rovers, Leicester, Brighton & Hove Albion, Manchester United, Tottenham, Swansea, Sheffield Wednesday, e ancora, i Millonarios Fc, gli argentini del River Plate e gli americani dell’American Outlaws Nyc.