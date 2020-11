Un’Italia senza calciatori della Fiorentina (la ASL Toscana ha bloccato i trasferimenti poichè i viola sono “in bolla”) batte con un rotondo 4-0 in amichevole l’Estonia in attesa dei prossimi match di Nations League decisamente più importanti. Gli azzurri passano in vantaggio al 14′ con Grifo per poi raddoppiare con l’ex gigliato Federico Bernardeschi neanche quindici minuti più tardi. Ancora Grifo e Orsolini chiudono i conti nella ripresa.

