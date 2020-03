Uno dei difensori più corteggiati d’Europa. Commisso ha il suo bel daffare per respingere l’assalto

Sono diversi i giocatori della Fiorentina ad avere molto mercato e il presidente viola, Rocco Commisso, avrà il suo bel daffare per respingere i vari assalti. Oggi su Tuttosport l’attenzione viene puntata sul difensore Nikola Milenkovic, definito come uno dei più corteggiati d’Europa, sia per la giovane età, sia per l’esperienza accumulata.

Per lui si sono messi in fila in tanti, dall’Atletico Madrid, al Napoli, ma anche il Manchester United. La Fiorentina non intende mollarlo e non a caso ha messo in agenda un incontro con il calciatore e il suo procuratore per discutere il rinnovo fino al 2024 con opzione 2025.