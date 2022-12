Uno dei più attesi in casa Roma accelera il recupero per tornare contro la Fiorentina

Tra poco più di due settimane, Roma e Fiorentina si sfideranno all’Olimpico per la penultima partita del girone d’andata di Serie A. Il centrocampista olandese Georginio Wijnaldum, uno dei colpi più pregiati dei giallorossi nell’ultima estate, sta ancora facendo i conti con il grave infortunio rimediato a inizio stagione.

Secondo quanto riportato dal portale del quotidiano Il Tempo, Wijnaldum scalpita per tornare a disposizione di Mourinho. L’obiettivo è quello di rientrare in gruppo entro due settimane e di figurare nella lista dei convocati della Roma per la gara contro la Fiorentina. I giallorossi, quindi, potrebbero ritrovare uno dei calciatori migliori della propria rosa per sfidare i viola.