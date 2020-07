Uno dei più grandi meriti di Iachini? Aver chiuso la porta della Fiorentina

Se la Fiorentina ha raggiunto la salvezza matematica a quattro partite dalla fine, una percentuale di merito (per qualcuno di più, per altri di meno) va indubbiamente data a Beppe Iachini. Il tecnico gigliato, subentrato a Montella dopo la 17esima giornata, ha raggiunto l’obiettivo per cui era stato ingaggiato dalla società a fine dicembre. Tra i meriti che vanno dati all’allenatore marchigiano, uno dei più grandi è quello di aver blindato la porta della sua squadra.

Se sotto la gestione dell’Aeroplanino la Viola aveva incassato ben 28 gol, nello stesso arco di partite la Fiorentina di Iachini ne ha subiti 17. Per una media di 1,64 contro 1, un dato importante che attesta l’operato positivo dell’ex giocatore gigliato. Nessuna squadra, dal momento dell’arrivo dell’ex allenatore del Sassuolo in riva all’Arno, ha subito meno gol della Viola. E se restringiamo il dato alle partite giocate dopo lo stop per il Covid-19, emerge che la Fiorentina è la seconda miglior difesa del campionato con 9 reti al passivo, al pari di Atalanta e Napoli e dietro solo al Cagliari (8).